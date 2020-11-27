Волонтеры культуры обсудили в Тюмени лучшие практики

В Тюмени состоялся I региональный семинар волонтеров культуры Тюменской области. Участие в событии приняли более 100 кураторов развития добровольчества в сфере культуры муниципальных образований региона, а также волонтеров, участвующих в деятельности движения или только планирующие пополнить ряды волонтеров культуры.

«В программу вошли выступления региональных и федеральных экспертов из Тюмени, Москвы и Курска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Владикавказа. Кроме того, состоялась презентация проектов волонтеров культуры и три образовательных занятия. Участникам семинара рассказали об особенностях грантовой деятельности, юридических аспектах волонтерский деятельности и продвижении волонтерских проектов», – рассказали в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Региональный опорный центр «Волонтеры культуры» Тюменской области поделился опытом работы при организации проектов «Добрые сказки для особых детей», «Капитаны двора», фестивале восстановления исторической среды города «Том Сойер Фест. Тюмень», проекте по организации инклюзивного туризма в Тюменской области «Истоки» и выставочном проекте «Все свои. Синхронизация».

«Региональное сообщество движения «Волонтеры культуры» Тюменской области было создано на базе исторического парка «Россия – Моя История» в мае 2019 года. Среди основных направлений деятельности опорного центра — работа с учреждениями культуры, содействие в реализации творческих и социокультурных проектов, сохранение культурного наследия, восстановление памятников истории и культуры. По итогам 2020 года региональный опорный центр «Волонтеры культуры» Тюменской области вошел в десятку лучших в стране и стал лучшим в рейтинге вовлеченности центров развития добровольчества Тюменской области», – добавили в департаменте.