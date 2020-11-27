«Искатели» и «Экстремалы» Тюменской области поборются за звание лучших в финале робототехнических соревнований

5 и 6 декабря в Санкт-Петербурге состоится национальный этап соревнований «Кубок РТК». В финале примут участие 36 команд из разных городов страны. Тюменскую область представят три команды в номинации «Искатель» и три команды в номинации «Экстремал». Кроме того, сотрудники центра робототехники и АСУ Тюменской области приглашены области в качестве судей.

«Кубок РТК» — это робототехнические соревнования на специальном испытательном полигоне, в ходе которых робот должен за наименьшее время преодолеть полосу препятствий, собрать цветные маячки и доставить их в соответствующие цветовые зоны, выполнить дополнительные задания. Управление роботом осуществляется дистанционно. Маршрут участник выбирает и просчитывает сам, исходя из способностей своего робота. Задача у всех участников одна – пройти как можно больше испытаний полигона за установленное время», – рассказали в пресс-службе департамента информатизации региона.

Стоит отметить, что региональные соревнования «Кубок РТК: Тюмень» проводятся с 2017 года. Такие соревнования направлены на развитие ИТ-навыков у подрастающего поколения и проводятся в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», который является одним из направлений национальной программы «Цифровая экономика РФ».