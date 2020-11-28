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​Тюменцы начали получать бесплатные лекарства от коронавируса

В Тюменской области с 27 ноября началась выдача бесплатных лекарств от COVID-19

​Тюменцы начали получать бесплатные лекарства от коронавируса
Фото: Анастасия Дембицкая

С 27 ноября в Тюменской области начали выдавать бесплатные лекарства пациентам с COVID-19, которые проходят лечение амбулаторно.

«Пациентам с коронавирусом предоставляются все необходимые лекарства. Курс лечения рассчитан на тех, чье самочувствие позволяет оставаться дома. Препараты выдаются сразу при установлении диагноза COVID-19. Набор формируется в зависимости от того, какое лекарство нужно конкретному пациенту. Специалисты в средствах защиты выезжают к пациентам на дом и выдают препараты», – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

На покупку препаратов выделены дополнительно 57 миллионов рублей из федерального бюджета. На данный момент медицинские организации Тюмени и районов юга области завершают получение лекарственных препаратов для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 145, комментариев: 0
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