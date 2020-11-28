В Тюменской области с 27 ноября началась выдача бесплатных лекарств от COVID-19

С 27 ноября в Тюменской области начали выдавать бесплатные лекарства пациентам с COVID-19, которые проходят лечение амбулаторно.

«Пациентам с коронавирусом предоставляются все необходимые лекарства. Курс лечения рассчитан на тех, чье самочувствие позволяет оставаться дома. Препараты выдаются сразу при установлении диагноза COVID-19. Набор формируется в зависимости от того, какое лекарство нужно конкретному пациенту. Специалисты в средствах защиты выезжают к пациентам на дом и выдают препараты», – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

На покупку препаратов выделены дополнительно 57 миллионов рублей из федерального бюджета. На данный момент медицинские организации Тюмени и районов юга области завершают получение лекарственных препаратов для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях.