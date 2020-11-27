Действие санитарных правил в образовательных учреждениях хотят продлить на год вперед

Измерение температуры на входе, запрет на массовые мероприятия – меры профилактики коронавируса могут пролонгировать до конца 2021 года. С соответствующим предложением выступила главный санитарный врач страны Анна Попова. Проект постановления размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Ограничительные меры в детских садах и школах ввели в июле этого года. Пока их действие предполагается до 1 января 2021.

Эти меры не включают в себя рекомендации по применению дистанционного обучения. Решения о дистанте принимаются главами регионов.