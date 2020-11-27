Пилотную программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи запустят уже в 2020 году

В России молодые семьи смогут оформить льготную ипотеку на индивидуальное жилое строительство. Апробировать проект компания ДОМ.РФ планирует уже с декабря 2020 по 1 июня 2021 года. Генеральный директор Виталий Мутко рассказал, что ипотечная ставка составит 6,5% на весь срок кредита, а первоначальный взнос не будет превышать 20%. При этом максимальный срок займа – 20 лет.

По сниженной ставке кредит смогут получить молодые семьи при условии, что возраст одного из супругов менее 36 лет, и пара воспитывает хотя бы одного ребенка до 18 лет.

«Мы решили запустить «пилот», аналогичный государственной программе льготной ипотеки под 6,5%, пока сроком до 1 июля 2021 года. Этот формат жилья набирает популярность, и мы должны искать выходы как удовлетворить спрос. Хотим в пилотной программе отработать механизмы поддержки ИЖС с возможностью масштабирования для всех участников рынка», – сообщает ДОМ.РФ.

Уточняется, что ипотека предоставляется только на строящееся частное жилье или готовый объект от застройщика. Если граждане решили самостоятельно строить жилье, тогда им необходимо заключать договор с подрядной организацией.