МакАвто в очередной раз поддержит медиков – в этот раз в Нижневартовске

Югорские точки «Макдоналдс» вновь окажут поддержку медикам – так, в Нижневартовске врачи скорой помощи получат сандвич и напиток бесплатно при обращении в точку питания МакАвто на автомобиле СМП.

«Во многих регионах России в настоящее время объявлен режим повышенной готовности, и мы видим, какая беспрецедентно высокая нагрузка ложится на медицинский персонал. Для нас очень важно оказать помощь и поддержку нашим медикам, которые находятся на переднем крае борьбы с распространением инфекции, и таким образом выразить им нашу благодарность», – отмечает генеральный директор ООО «СПП» Александр Калинин.

Отмечается, что ежедневно «Макдоналдс» выдает до трех наборов на один автомобиль, по количеству специалистов в экипаже. Акция продлится с 30 ноября по 13 декабря. Сургут ранее также принимал участие в поддержке медиков СМП.