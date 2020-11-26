Михаил Мишустин подписал постановление о продлении выплат специалистам, работающим с коронавирусными пациентами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил выплаты врачам, работающим с ковидными пациентами до конца 2021 года. Соответствующее постановление подписано 24 ноября и опубликовано на сайте портале правовой информации.

К лицам, претендующим на эти выплаты, отнесли также работников спецслужб и военных, которые помогают в борьбе с пандемией, оказывают медпомощь в лечении и диагностике COVID-19. Также выплаты положены членам летных экипажей и водителям, осуществляющим транспортировку пациентов.

Так, согласно постановлению, врач скорой помощи за одну смену получит стимулирующие в размере 2430 рублей. Специальная выплата будет производится с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021-го.