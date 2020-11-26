Катки в Сургуте начнут заливать 1 декабря

В Сургуте планируют приступить к заливки катков для массового катания с 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Работы начнутся позже обычного из-за теплой погоды: для качественной заливки льда нужна температура не ниже 20°C. Вход на катки для жителей и гостей города будет бесплатный, исключение составит аренда коньков — 150 рублей в час. Маски можно будет не надевать», – уточнили в мэрии.

В этом году катки будут залиты на восьми площадках, расположенных на улицах Энергетиков, Московская, 50 лет ВЛКСМ, Энтузиастов, Мечникова, Кукуевицкого, Комсомольском проспекте и в поселке Юность. Также в городе готовятся к открытию четыре лыжные трассы.

Кстати, этот декабрь, если верить синоптикам, в Сургуте будет теплым.