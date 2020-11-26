На замену Джонни Деппу в «Фантастические твари 3» призван датчанин Мадс Миккельсен

Датский актер Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в роли волшебника Грин-де-Вальда в фильме «Фантастические твари и где они обитают 3»: о заявлении киностудии Warner Bros. написал polit.ru.

Новый главный злодей — идея режиссера Дэвида Йейтса. Напомним, что поклонники предлагали другое решение: вернуть Грин-де-Вальду лицо Колина Фаррелла, с которым тот и проходил в первой серии франшизы, лишь в самом финале превращаясь в харизматика Деппа.

О том, что в фильме грядет замена артиста, стало известно ранее, когда создатели попросили Деппа покинуть проект после того как его иск к британскому таблоиду The Sun отклонили: актер судился с журналистами, написавшими, что он избивает свою жену Эмбер Херд. Суд решил, что обвинения, о которых The Sun писал, правдивы.

Несмотря на отмену участия, Джонни Депп получил всю сумму гонорара за фильм — это порядка десяти миллионов долларов. А вот премьеру третих «Тварей» пришлось перенести с 2021 года на середину 2022-го.