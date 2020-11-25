Умер Диего Марадона

Умер Диего Армандо Марадона. Лучший футболист XX века скончался в возрасте 60 лет в своем доме – у него остановилось сердце. Некролог опубликовала газета газета Clarin.

Этой осенью Марадона перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. 11 ноября его выписали из больницы.

30 октября состоялся матч первого тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Тогда экс-футболиста в последний раз видели на публике. «Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса», – уточняет Championat.com.

Диего Марадона – один из самых известных и любимых футболистов. Только в составе сборной Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола.

Один из самых известных своих голов он забил кулаком 22 июня 1986 года на 51-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 1986 года против сборной Англии на стадионе «Ацтека» в Мехико. Тогда судья посчитал, что мяч отправлен в ворота головой, и засчитал гол. Через четыре минуты Марадона вывел свою сборную вперед. На послематчевой конференции футболист заявил, что спорный мяч был забит «отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога».