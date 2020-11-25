В тюменских ТЦ и ресторанах усилены проверки из-за роста COVID-больных

В магазинах, учреждениях общественного питания и сферы услуг Тюменской области усилены проверки соблюдения требований режима повышенной готовности. Связано это с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции, передает региональный оперативный штаб.

По данным директора департамента потребительского рынка Александра Сидорова, в октябре проведено 160 проверок с участием сотрудников управления Роспотребнадзора. Это в 2,5 раза больше, чем в сентября. К 25 ноября выполнено 120 таких проверок. Кроме того, дополнительные группы с сотрудниками полиции вечером и ночью проверяют работу общепита и развлекательных заведений. С 16 ноября проверено 17 торговых центров и 26 заведений общепита, нарушения выявлены в трех ТЦ и в восьми точках общепита. За весь период возбуждено 58 административных производств по выявленным нарушениям. Некоторые предприятия работают без подачи уведомления и внесения в реестр. «Обращаю внимание предпринимателей на необходимость неукоснительного соблюдения всех требований», – подчеркнул Сидоров.

С 16 ноября в Тюменской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг общественного питания с 23 до 06 часов.