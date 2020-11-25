В селе Казанское пройдет передвижная выставка «Память»

С 27 ноября по 4 декабря в Казанском районном доме культуры (с. Казанское, ул. Луначарского, 22) пройдет передвижная выставка «Память».

«Передвижная выставка состоит из мобильных стендов с информацией о выдающихся тюменцах — участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, стендов с информацией о сибирских дивизиях, мобильных витрин с предметами солдатского быта и вооружения. Посетители выставки смогут узнать о вкладе Тюменской области в Победу и ознакомиться с экспонатами, найденными в ходе экспедиций по местам боев сибирских дивизий», – рассказали в пресс-службе департамента культуры региона.

Выставка «Память» стала частью военно-исторического проекта «Сибирские дивизии», реализуемого АНО ТОПО «Честь имею» при финансовой поддержке департамента культуры Тюменской области в рамках реализации проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». В 2020 году она уже прошла Викуловском, Тюменском муниципальных районах, городе Ялуторовске, Заводоуковском городском округе. До конца года экспозиция посетит Тобольский муниципальный район и город Тобольск.