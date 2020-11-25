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​В Тюменской области подвели итоги фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья

Объявлены победители XIV городского фестиваля «Будущее для всех»

​В Тюменской области подвели итоги фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области завершился XIV городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Будущее для всех». В этом году событие впервые состоялось в онлайн-формате. В нем приняли участие 111 детей. Победители объявлены в девяти номинациях, сообщает пресс-служба департамента социального развития региона.

В номинации «Вокал» младшая возрастная группа первое место заняла Елизавета Калашникова, в номинации «Хореография» младшая возрастная группа – Жасмин Бикбаева, в номинации «Исполнение на музыкальном инструменте» младшая возрастная группа – Юлия Струкова, в номинации «Литературное творчество» младшая возрастная группа – Валерия Голец, в номинации «Литературное творчество» старшая возрастная группа – Александра Скоробогатова, в номинации «Изобразительное искусство» младшая возрастная группа – Александр Николаев, в номинации «Изобразительное искусство» старшая возрастная группа – Даниил Хитриков, в номинации «Декоративно-прикладное творчество» младшая возрастная группа – Виктор Архипов, номинации «Декоративно-прикладное творчество» старшая возрастная группа – Елизавета Байдукова.

Работы участников опубликованы на официальной странице фестиваля ВКонтакте.

Напомню, что организатором фестиваля выступила Тюменская региональная организация Всероссийского общества инвалидов при поддержке департамента культуры, департамента социального развития и департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.


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25 ноября в 19:58, просмотров: 341, комментариев: 0
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