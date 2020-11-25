В сосудистом отделении Областной больницы №4 установлено новое оборудование

В первичном сосудистом отделении Областной больницы №4 Ишимаустановлено два новых аппарата искусственной вентиляции легких. Оборудование приобретено в рамках реализации федеральной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«В текущем году это уже вторая поставка аппаратов искусственной вентиляции легких в наше отделение. Переоснащение новым оборудованием в рамках национального проекта «Здравоохранение» ведется постоянно. Сегодня в палатах интенсивной терапии у нас заменены на функциональные все кровати для тяжелых больных. Они управляются с помощью пульта и обеспечивают комфортные условия для пациентов и облегчают труд медицинского персонала», – рассказала заведующая первичным сосудистым отделением Наталия Холмова.

В пресс-службе департамента здравоохранения отметили, что новые аппараты ИВЛ обеспечивают лучший контролируемый выход из состояния постнаркозного сна и подходят для транспортировки больного.