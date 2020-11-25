Для тюменских пациентов с ВИЧ-инфекцией запущен специальный проект помощи

В Тюменской области 120 семей, затронутых ВИЧ, станут участниками специального проекта «Сохраняя здоровье семьи», рассчитанного на 15 месяцев. За это время семьи получат 590 продуктовых наборов, а ВИЧ-положительные мамы с новорожденными детьми – 70 наборов сухих молочных смесей. Проект реализуется в регионе при поддержке президентского гранта.

«Проект направлен на помощь многодетным, неполным, неблагополучным, малообеспеченным тюменским семьям, затронутым ВИЧ. Главная идея проекта – по возможности уменьшить ущерб, нанесенный этим семьям пандемией, оказать людям материальную, информационную, консультационную помощь для того, чтобы помочь им продолжать лечение от ВИЧ, защитить своих детей от заражения ВИЧ-инфекцией. Важной частью проекта стала доставка антиретровирусных лекарственных препаратов пациентам, которым по каким-то причинам сложно самостоятельно получить их вовремя», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Сегодня более 70 семей из Тюмени и удаленных уголков области обеспечены продуктовыми наборами и наборами с защитными средствами от коронавируса.

«Большинство пациентов с ВИЧ строго соблюдают назначенную терапию. Проект помогает сохранять и поощрять их приверженность лечению, уберечь самого пациента от тяжёлых осложнений инфекции, а окружающих — от заражения», – подчеркнула главный специалист по ВИЧ-инфекции департамента здравоохранения Тюменской области Ольга Саража.