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​Артема Дзюбу признали лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов

Футболист Артем Дзюба вышел на первое место по голам в Лиге чемпионов

​Артема Дзюбу признали лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов
Фото: pixabay.com

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов среди российских футболистов — он вышел на первое место по количеству забитых голов. Как передает РБК, накануне Дзюба забил гол в матче «Зенита» против итальянского клуба «Лацио», он, кстати, стал единственным в этой игре со стороны россиян — итальянцы также забили один мяч.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов этот гол стал для капитана «Зенита» первым — всего же на счету Дзюбы девять голов на клубном уровне — в разное время он играл не только за питерский «Зенит», но и за московский «Спартак».

Предыдущий рекордсмен по голам в Лиге чемпионов — Андрей Тихонов с восемью забитыми мячами. Он играл за «Спартак». Сейчас Тихонов занимает вторую строчку; на третьей — полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев с семью голами.

Напомним, что Артем Дзюба в ноябре был отстранен от участия в играх сборной России в связи с секс-скандалом: в интернете появилось интимное видео футболиста, после чего главный тренер сборной Станислав Черчесов решил не вызывать его на сборы — капитаном назначили защитника «Спартака» Георгия Джикию. Без Дзюбы сборная потерпела оглушительное поражение в матче с сербами — счет его был 0:5.


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Сегодня в 09:31, просмотров: 403, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 10:43
“На безрыбье и рак рыба». Позорное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов нельзя подсластить одним голом Дзюбы, который сейчас мотивирован реабилитироваться и старается на грани своих возможностей. Но имея годовой контракт в почти в 5 миллионов евро он мог забивать не один мяч в нынешней ЛЧ. Проблема деградации футбола очевидно. В российских командах РПЛ собраны легионеры, которые делают игру в меру своей стоимости на трансферах. В ЛЧ они середнячки. Поэтому результата нет и не будет. Можно купить за десятки или сотни миллионов евро более знаменитых мастеров? Можно. «Газпром» финансово потянет. Но всё-таки лимит на легионеров никто не отменял. А с другой стороны какой смысл? Если клубный футбол сейчас держится на иностранцах, то сборная получает свои 5:0 от Сербии, для которой этот матч в принципе ничего не решал. А для нас решал ! И ещё как решал! И бездарно проигран. Поэтому и «Зенит», и «Локомотив» которые кормятся у Газпрома и РЖД провалились. «Краснодар» мог выйти из группы ЛЧ но это было бы удачей. Не повезло в двух матчах ЛЧ. Концовка последнего матча не отражает уровень игры команд. Закономерный результат ничья. Хотя надо сказать появление «Краснодара» в ЛЧ-это откровение для нашего футбола. И требовать большего от команды, занимающей 9-е место РПЛ не следует. Выступает достойно. Ее уровень сегодня Лига Европы. Но туда надо ещё попасть, опередив «Ренн». Будем надеяться. А по поводу темы статьи. Вернее нужно сказать так: «Дзюба оказался «лучшим» среди худших российских бомбардиров Лиги чемпионов, забив единственный мяч в ЛЧ 2020 года и 9 мячей за весь период выступления его в ЛЧ в составе «Спартака» и «Зенита».

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