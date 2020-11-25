Футболист Артем Дзюба вышел на первое место по голам в Лиге чемпионов

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов среди российских футболистов — он вышел на первое место по количеству забитых голов. Как передает РБК, накануне Дзюба забил гол в матче «Зенита» против итальянского клуба «Лацио», он, кстати, стал единственным в этой игре со стороны россиян — итальянцы также забили один мяч.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов этот гол стал для капитана «Зенита» первым — всего же на счету Дзюбы девять голов на клубном уровне — в разное время он играл не только за питерский «Зенит», но и за московский «Спартак».

Предыдущий рекордсмен по голам в Лиге чемпионов — Андрей Тихонов с восемью забитыми мячами. Он играл за «Спартак». Сейчас Тихонов занимает вторую строчку; на третьей — полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев с семью голами.

Напомним, что Артем Дзюба в ноябре был отстранен от участия в играх сборной России в связи с секс-скандалом: в интернете появилось интимное видео футболиста, после чего главный тренер сборной Станислав Черчесов решил не вызывать его на сборы — капитаном назначили защитника «Спартака» Георгия Джикию. Без Дзюбы сборная потерпела оглушительное поражение в матче с сербами — счет его был 0:5.