Андрей Кутепов о тюменском опыте газификации: «Это лучший опыт, который есть сейчас»

Успешные подходы и практики по газификации Тюменской области будут использованы в других субъектах России. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации. Эффективность региона в реализации программы газификации отметил и председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов: «Это лучший опыт, который есть сейчас».

С 2014 года Тюменская область ведет газификацию на основе государственно-частного партнерства. «Мы утверждаем программу газификации – мероприятия и источники финансирования, а газораспределительная организация самостоятельно выполняет мероприятия по проектированию и строительству, вводит объекты в эксплуатацию и оформляет их в свою собственность. При этом она применяет ресурсный метод ценообразования, то есть не зарабатывает на строительстве сетей», – рассказал губернатор Александр Моор, выступая на Совете.

В пресс-службе главы региона добавили, что за 2014-2018 годы освоено 1,3 млрд рублей инвестиций, построено около 1 000 км газовых сетей, созданы условия для газификации более 16 тысяч домовладений, уровень газификации региона увеличился с 89,2 до 94,4 процента. Ожидается, что до 2023 года уровень газификации составит 98 процентов.