Слияние Сатурна и Юпитера жители Земли смогут наблюдать 21 декабря

Уникальное космическое явление жители Земли смогут наблюдать в декабре 2020 года. В звездном небе две крупнейшие планеты Солнечной системы - Сатурн и Юпитер - максимально сблизятся друг с другом. Этот космический дуэт в период с 16 по 25 декабря будет разделен расстоянием не больше диаметра Луны. По данным ученых, подобное в последний раз происходило в 1226 году.

«Вечером в день максимального сближения планет 21 декабря они будут выглядеть как сдвоенная планета, будучи разделенными расстоянием менее 1/5 диаметра полной Луны», – приводит цитату американского астронома из Университета Райса Патрика Хартигана astronews.ru.

Американский ученый отмечает, что этот феномен можно будет наблюдать с любой точки поверхности Земли при благоприятных погодных условиях на западной стороне в течение часа после заката Солнца. Однако лучший обзор откроется в экваториальных широтах.

Кстати, в Сургуте, по данным gismeteo.ru, в день икс 21 декабря ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура воздуха составит 17 градусов ниже нуля.