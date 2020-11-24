Минэкономразвития предложило отменить сбор справок для оформления пособия на ребенка

Чтобы оформить пособия по уходу за ребенком и единовременную выплату при рождении, россиянам в скором времени, возможно, не придется собирать миллион справок и выписок. Минэкономразвития подготовило законопроект, который возлагает эту обязанность на чиновновников. Документ уже попал в руки некоторых столичных изданий, накануне о нем написали «Известия».

Согласно законопроекту, от родителей потребуется только предоставить информацию о совместном проживании с ребенком: подтверждающие этот факт сведения должны будут запрашивать органы власти в МВД и ЗАГСе. Напомним, что сейчас, чтобы оформить выплаты, родителям приходится собирать целый пакет документов в разных ведомствах: вместе с паспортом, свидетельствами о браке и о рождении ребенка, нужно также предоставить справку с места работы или учебы, что деньги ранее не были выплачены, а также реквизиты счета, куда они будут перечислены, не говоря о справке о составе семьи и прочих бумагах и выписках.

О своей готовности поддерждать законопроект уже высказались представители трех парламентских партий — «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. «Единая Россия», в которую, к слову, входит большинство чиновников во власти (именно на них и ляжет дополнительая нагрузка в случае принятия закона), пока молчит.