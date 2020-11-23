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​В Тюменской области ряд COVID-ограничений продлили до 6 декабря

В Тюменской области сельские школы переходят к очному обучению

​В Тюменской области ряд COVID-ограничений продлили до 6 декабря
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области некоторые ограничения, введенные для профилактики распространения COVID-19, продолжат действовать до 6 декабря. Они касаются работы образовательных организаций и массовых мероприятий.

Так, в школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска и Тюменского района для учащихся 6-11 классов режим дистанционного обучения продлен до 6 декабря. В других муниципалитетах региона учреждения образования с 23 ноября будут работать в обычном режиме.

Губернатор Тюменской области Александр Моор объяснил, что в сельской среде процент заболевших гораздо ниже, чем в городской, поэтому сельские школы переходят к обычному режиму работы. Также отмечается, что переход к дистанционному обучению позволил существенно сократить число заболеваний среди учителей и учеников, тем самым доказал свою эффективность. Кроме того, эта мера снизила нагрузку на поликлиники.

«Выдача продуктовых наборов находящимся на дистанционном обучении учащимся из малоимущих семей, школьникам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам будет продолжена», – подчеркнули в опершабе региона.

Что касается других ограничительных мер:

- до 6 декабря продлен запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в помещениях государственных или муниципальных организаций.

- продолжает действовать обязательный масочный режим в местах массового скопления людей и общественном транспорте, а также обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

«Отдельные ограничительные меры продлены по рекомендации органов Роспотребнадзора, чтобы сберечь жизни и здоровье жителей региона», – отметил Александр Моор.


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Сегодня в 10:42, просмотров: 309, комментариев: 0
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