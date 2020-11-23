Роскачество составило рекомендации по выбору зимней обуви

Зимой в одной паре обуви ходить не стоит, так считают специалисты Роскачества, которые составили свои рекомендации по выбору зимней обуви и уходу за ней. Полный текст доступен на сайте организации, вот некоторые из самых любопытных замечаний.

Так, если ходить всю зиму в одной и той же паре обуви, кожа на ней потрескается, поскольку во время носки она сгибается и разгибается. Эксперты Роскачества советуют взять две пары и носить их попеременно через день, а вот обувных дел мастера и вовсе заявляют, что носить одну пару чаще, чем раз в три дня — плохая идея.

Вообще, с кожей не стоит экспериментировать, устраивая ей принудительную сушку на батареях, феном или специальными сушильными вкладышами: пересушите — и она станет грубой. Если уж промокли, лучше использовать обычную бумагу, стельки при этом рекомендуется вынимать и сушить отдельно.

Чистить обувь следует непосредственно после того, как приходите с улицы, перед сушкой. Чтобы загрязнение не было сильным, обходите лужи стороной и следите за тем, чтобы реагенты не повредили кожу. «Если соль проступила на обуви, вытрите обувь влажной тряпкой или салфеткой и воспользуйтесь выводящими соль средствами обувной косметики, содержащими уксусную кислоту», — говорят в Роскачестве, отдельно подчеркивая, что самодеятельностью заниматься не стоит, уксусные растворы самим делать не надо, поскольку ошибки при пропорции могут испортить обувь.