Основатель Microsoft Билл Гейтс предрекает новую масштабную эпидемию

Новая пандемия ждет человечество в худшем случае через три года, в лучшем — через 20 лет: об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс во время одного из подкастов.

Утешает то, что человечество, по словам Гейтса, к новой напасти уже будет готово — такой паники, как при встрече с коронавирусом, уже не будет, мир кардинально изменился, люди привыкают использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию и работать дистанционно. В пример предприниматель привел Австралию и Южную Корею, которые оперативно начали тестировать население и вводить карантин при вспышке ковида — нечто подобное будет теперь во всем мире при возникновении новой угрозы.

«Наши средства тестирования будут гораздо лучше, чем сейчас. И мы не проявим глупость второй раз», — заявил он, его слова приводит polit.ru.

Напомним, что сейчас Гейтс не ассоциируется с Microsoft — он создал и возглавил благотворительный фонд, который активно включился в борьбу с «короной». На эти цели бизнесмен выделил 650 миллионов долларов, и это стало самым большим вкладом от независимых фондов.