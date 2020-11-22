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​В России вырастут цены на услуги ЖКХ

В 2021 Россию ждет повышение цен на газ, электричество и другие услуги ЖКХ

​В России вырастут цены на услуги ЖКХ

С 1 июля 2021 года цены на услуги ЖКХ в России вырастут на четыре-шесть процентов, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление специалиста в данной области, директора Организации народного контроля Наталью Чернышеву.

Кроме того, эксперт напомнила, что с 1 января в стране отменяется «мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Когда его отменят, многие российские семьи окажутся в очень непростой ситуации из-за долгов».

«И возможные штрафы — еще не самое большое зло. Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее», — считает Чернышева.

Также в 2021 году на 3 процента будут проиндексированы цены на газ. Об этом в беседе с изданием заявил директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко. Вырастут и цены на электроэнергию в среднем на четыре процента.

«Стоимость услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будет увеличена на четыре процента. Это средние показатели по России, регионы вправе устанавливать свои тарифы, которые, видимо, будут в диапазоне 3,4-6,4 процента», — добавил Минко.


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Сегодня в 17:53, просмотров: 266, комментариев: 0
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