В России больше не нужно покупать готовые автомобильные аптечки

С 1 января 2021 года водителей России освобождают от обязанности покупать готовые автомобильные аптечки: теперь комплектовать набор первой помощи можно самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России № 1080н», — заявляют представители ведомства.

При этом все готовые наборы, произведенные до вышеуказанной даты, будут продаваться и могут использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года.

Ранее Минздрав утвердил перечень элементов, которые должны быть обязательно включены в комплектацию автомобильной аптечки.

В нее должны входить: маски, перчатки, бинты, жгут, лейкопластырь, стерильные салфетки, ножницы и инструкция по оказанию первой помощи.

Скачать утвержденную инструкцию можно по ссылке .

Таким нововведением ведомство намерено облегчить жизнь водителям: позволить заменять необходимые элементы по мере необходимости, а не весь комплект целиком.