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​В ялуторовскую больницу поступило новое оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

В ялуторовскую больницу поступила техника, которая облегчит диагностику серьезных женских патологий

​В ялуторовскую больницу поступило новое оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Фото: Дарья Ровбут

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в операционную Областной больницы №23 поступила медицинская техника, которая позволит проводить диагностические процедуры при помощи гистероскопа.

«Это эндоскопическое приспособление, позволяющее выявлять различные патологии женской мочеполовой и репродуктивной систем и обнаруживать изменения, способные нарушить работу конкретных органов. Кроме того, при помощи гистероскопа можно проводить и некоторые иные манипуляции, например, биопсию или удаление полипов. Как и большинство эндоскопического оборудования, гистероскоп позволяет проводить малоинвазивные вмешательства, доставляющие пациентам минимум неприятных ощущений и не требующие даже наркоза», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Ранее в ялуторовской больнице также появилось оборудование для визуализации.


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19 ноября в 09:48, просмотров: 36, комментариев: 0
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