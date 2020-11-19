В ялуторовскую больницу поступила техника, которая облегчит диагностику серьезных женских патологий

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в операционную Областной больницы №23 поступила медицинская техника, которая позволит проводить диагностические процедуры при помощи гистероскопа.

«Это эндоскопическое приспособление, позволяющее выявлять различные патологии женской мочеполовой и репродуктивной систем и обнаруживать изменения, способные нарушить работу конкретных органов. Кроме того, при помощи гистероскопа можно проводить и некоторые иные манипуляции, например, биопсию или удаление полипов. Как и большинство эндоскопического оборудования, гистероскоп позволяет проводить малоинвазивные вмешательства, доставляющие пациентам минимум неприятных ощущений и не требующие даже наркоза», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Ранее в ялуторовской больнице также появилось оборудование для визуализации.