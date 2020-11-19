В Ялуторовске, Заводоуковске и Тобольске возводят крытые бассейны

В Ялуторовске, Заводоуковске и Тобольске продолжается строительство крытых бассейнов. В Тобольске на 100 процентов выполнено благоустройство территории вокруг бассейна, рабочие приступили к внутренним отделочным работам и монтажу внутренних инженерных сетей. В Ялуторовске и Заводоуковске возводят коробки зданий.

«Проектная документация «Строительство крытого бассейна в мкр. №15, г. Тобольск» включена Минстроем России в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования. С использованием основных конструктивных и объемно-планировочных решений этой проектной документации были разработаны проекты для бассейнов Ялуторовска и Заводоуковска. Проектируемое здание крытого бассейна площадью более пяти тысяч квадратных метров предназначено для проведения физкультурных учебно-тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных занятий, оздоровительного и спортивного плавания жителей города, проведения соревнований городского значения», – рассказали в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области.

Стоит отметить, что все три объекта в марте 2018 года стали победителями рейтингового голосования, которое проходило среди населения. Тогда жители Заводоуковска, Ялуторовска и Тобольска выбрали строительство крытого бассейна приоритетным объектом для своего города.