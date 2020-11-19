Для тюменцев проведут вебинары по использованию программы родительского контроля

В Тюменской области при поддержке региональных властей продолжается реализация масштабного проекта по обеспечению детской информационной безопасности в интернете. Правительство области в этом году закупило около 13 тысяч лицензий Kaspersky Safe Kids, ключи от которых родители первоклассников могут получить бесплатно в личном кабинете АИС «Электронная школа Тюменской области».

«Для удобства родителей запланированы вебинары по подключению и использованию программы родительского контроля. Вебинары будут проходить по вторникам с 11:30 до 12.30 и по пятницам с 16:00 до 17:00. Ссылка на вебинар или по ID мероприятия: 960-756-695, URL сервера: mind.72to.ru При возникновении проблем с подключением обращаться по телефону 8 800 234 39 30», – рассказали в пресс-службе областного департамента информатизации.

Стоит отметить, что проект поддерживает глава региона Александр Моор. Он отметил, что одним из ключевых направлений национальной программы «Цифровая экономика» является обеспечение информационной безопасности, воспитание цифровой культуры и привитие правил поведения в интернет-пространстве с детства.