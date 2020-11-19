В России продлили действие постановления о мерах профилактики COVID-19 до 2022 года

Меры профилактики коронавирусной инфекции будут действовать до 1 января 2022 года. Срок действия постановления об утверждении санитарно-эпидемиологических правил продлила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом на территории России продлевается действие всех правил, указанных в постановлении от 22 мая 2020 года. Среди них соблюдение масочного режима и социальной дистанции в 1,5 – 2 метра в общественных местах. Контактировавших с больными коронавирусом по-прежнему ждет двухнедельная изоляция.