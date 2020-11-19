18 ноября председатель районной Думы Анатолий Сименяк принял участие в церемонии открытия памятников детям Великой Отечественной войны в Песчаном и Сытомино.

В Песчаном памятная доска посвящена юным ленинградцам, успевшим вырваться из кольца блокады. Во 1941 году в поселках Песчаный, Ямской и Черный Мыс открыли детские дома. Они стали для приезжих временным и безопасным пристанищем. Наши земляки, жившие впроголодь и до войны, оказывали детям всевозможную помощь, заботились о них и обучали.

Надпись на мемориальной доске на стене Сытоминской СОШ гласит «Телеграмма-благодарность» за подписью Сталина. Иосиф Виссарионович отметил героизм учеников школы, основная часть из которых была спецпереселенцами. В годы войны не смотря на голод, холод и крохотные заработки, дети собрали деньги и облигации на строительство авиаэскадрильи "Тюменский осоавиахимовец".

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк поблагодарил всех, кто помог увековечить память о самоотверженных и сплоченных земляках.

«Год 75-летия Победы оказался не так насыщен событиями, как хотелось бы. Рад, что пандемия не помешала нам воплотить проекты в жизнь. Это важно для сохранения народной памяти. Если стенды вызовут интерес к истории у молодежи – все сделано не зря. Как говорят, пока мы помним свое прошлое – у нас есть будущее» — отметил Анатолий Сименяк.