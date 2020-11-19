Во Владивостоке на припаркованный автомобиль с крыши свалилась бетонная плита и пробила его насквозь

Во Владивостоке на припаркованный автомобиль с крыши дома упала огромная бетонная плита и пробила его на сквозь. Буквально за несколько секунд до падения машину от снега очищал ее владелец, который успел заметить падающий объект и отбежать.

«Слава богу, что успел отбежать», — прокомментировал ситуацию владелец авто под ником «Romameyher» на своей странице в Twitter.

Ранее в Приморье было распространено штормовое предупреждение: в крае идет снег с дождем. В частности, во Владивостоке, ситуация еще хуже — ледяной дождь. Из-за непогоды нарушено электроснабжение в 10 районах города, есть проблемы с сотовой связью.