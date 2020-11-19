Уже в ноябре число заражение COVID19 может пойти на уменьшение

Заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад к концу ноября. Такой прогноз дал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, пишут РИА «Новости».

Он считает, что число заражений пойдет на спад почти во всех регионах. Однако некоторые регионы преодолеют плато позже остальных. В их числе Санкт-Петербург, Подмосковье, Республика Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская область, Карелия, Псковская область и Чеченская Республика.

Напомним, что в Югре за весь период пандемии число заболевших жителей региона перевалило за 32 тысячи. Также на кануне от COVDI19 скончались шесть пациентов, проходивших лечения от коронавируса. Таким образом, за всю пандемии в регионе умерло 343 человека.