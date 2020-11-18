В Тюменской области стартовали занятия в «SMART-школе сельского предпринимателя»

В понедельник, 16 ноября открылась «SMART-школа сельского предпринимателя». На занятия записались больше 400 слушателей со всей Тюменской области. В онлайн-церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов и первый заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Анатолий Картухин.

«Церемония открытия «SMART-Школы» прошла динамично и позитивно. Эксперты и спикеры презентовали свои модули и вкратце раскрывали их содержание. Активность в чате была высокой, участники быстро находили общий язык между собой, знакомились, обменивались контактами и шутками. Особое внимание было уделено онлайн-тренажеру предпринимательского мышления – бизнес-игре «Лучок», которую обсудили в чате очень подробно. Участники делились советами по выращиванию зеленого лука, длина пера которого станет критерием для получения супер-приза от Западно-Сибирского Союза «Биопродукт» и интернет-магазина polzamarket в финале», – рассказали в пресс-службе Инвестиционного агентстваТюменской области.

Занятия в Школе фермера организованы Центром «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области, Западно-Сибирским союзом «Биопродукт» при поддержке Правительства Тюменской области в рамках Года сельского предпринимательства с целью реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Регистрация на сайте www.iato.ru. Проект продолжится до 15 декабря 2020 года.