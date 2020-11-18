Тюменцев приглашают стать волонтерами штаба #МЫВМЕСТЕ

В Тюменской области продолжает работать штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам #МЫВМЕСТЕ. Волонтеры выполняют заявки от одиноких, пожилых и маломобильных граждан на покупку лекарств, продуктов или оплату коммунальных услуг.

«Если вы или ваши родные, близкие нуждаются в помощи, звоните на Федеральную горячую линию по номеру телефона: 8-800-200-34-11. Полученные заявки обрабатываются в течение двух дней и передаются мобильным группам волонтеров. Стать добровольцем штаба #МЫВМЕСТЕ может любой желающий. Если вам 18 лет и больше, вы чувствуете в себе желание и силы помогать людям, находящимся в более сложной ситуации, чем вы, штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам Тюменской области #МЫВМЕСТЕ с радостью и гордостью примет вас», – отметили в пресс-службе регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Чтобы стать волонтером, необходимо пройти регистрацию или авторизоваться на сайте dobro.ru.