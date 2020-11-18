В Тюменской области строят семь детсадов по нацпроекту

В тюменском жилом комплексе «Кристалл» продолжается строительство детского сада. Работа идет ускоренными темпами благодаря технологии строительства.

«Сейчас на объекте смонтированы панели стен первого этажа. За ноябрь строители планируют полностью завершить монтаж стен всех трех этажей здания. Сохранять высокие темпы строительства позволяет в том числе технология строительства, при которой готовые стеновые панели (уже с остеклением и окраской) доставляют с завода ЖБИ-3 на строительную площадку», – рассказали в пресс-служба Главного управления строительства региона.

Детский сад будет рассчитан на 240 мест. В здании площадью более пяти тысяч «квадратов» разместится 14 групп, в том числе и три ясельные. Завершить строительство планируют в октябре 2021 года.

В Тюменской области в рамках реализации национального проекта «Демография» продолжается строительство семи детских садов.