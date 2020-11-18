5 декабря начинается обучающий курс в Школе соцпредпринимательства. Набор уже идет

С 5 декабря начинается бесплатный онлайн-курс в Школе социального предпринимательства для жителей Тюмени. Инвестиционное агентство Тюменской области объявило о наборе на обучение.

«В течение десяти дней интенсивных занятий учеников ожидают пять обучающих сессий и защита проекта перед комиссией из представителей профильных департаментов и предпринимателей. Выпускники получают дальнейшее сопровождение центра инноваций социальной сферы, стажировки на предприятиях схожего вида деятельности, консультационную, информационную и образовательную поддержку», – рассказали в пресс-службе регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Обучение могут пройти активные жители Тюмени, которые хотят начать работу в социальной сфере, социальные предприниматели и представители социально ориентированных некоммерческих организаций.

В этом году запущено четыре потока школы в Ярковском, Тюменском районах, в Ишиме и селе Омутинском, зачислено более 80 человек.

«Обучение разработано по программе фонда региональных и социальных программ «Наше будущее» при поддержке департамента социального развития Тюменской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», – добавили в департаменте.