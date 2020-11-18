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​Тюменские медики применяют малотравматичную методику для хирургического лечения аритмии

В тюменской ОКБ №1 аритмию лечат уникальным методом

​Тюменские медики применяют малотравматичную методику для хирургического лечения аритмии
Фото: Тамара Шаргина

В Областной клинической больнице №1 с августа начали применять уникальную малотравматичную методику для хирургического лечения аритмии. Работа по совершенствованию методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение». Высокотехнологичное лечение продолжалось несмотря на пандемию.

«Врачи отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции совместно с торакальными хирургами выполнили торакоскопическую эпикардиальную радиочастотную изоляцию левого предсердия пяти пациентам. Все страдали от нарушения ритма сердца длительное время, и имели неблагоприятный прогноз на выздоровление. Ранее из-за большого риска провести операцию им было невозможно. Сейчас все проходят реабилитацию после операции по новой технологии», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Технологию, которую начали применять в ОКБ №1, отличает высокая эффективность, малая травматичность и быстрая реабилитация после операции.


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Сегодня в 12:06, просмотров: 73, комментариев: 0
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