В тюменской ОКБ №1 аритмию лечат уникальным методом

В Областной клинической больнице №1 с августа начали применять уникальную малотравматичную методику для хирургического лечения аритмии. Работа по совершенствованию методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение». Высокотехнологичное лечение продолжалось несмотря на пандемию.

«Врачи отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции совместно с торакальными хирургами выполнили торакоскопическую эпикардиальную радиочастотную изоляцию левого предсердия пяти пациентам. Все страдали от нарушения ритма сердца длительное время, и имели неблагоприятный прогноз на выздоровление. Ранее из-за большого риска провести операцию им было невозможно. Сейчас все проходят реабилитацию после операции по новой технологии», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Технологию, которую начали применять в ОКБ №1, отличает высокая эффективность, малая травматичность и быстрая реабилитация после операции.