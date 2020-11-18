Глава Сургута лично проконтролировал наличие бесплатных препаратов для лечения коронавируса

Глава Сургута Вадим Шувалов лично проконтролировал ситуацию с обеспечением больных коронавирусом бесплатными лекарствами. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Препараты выдаются по назначению врача как амбулаторно, так и на дом при необходимости», — заявляет он.

Мэр также напомнил жителям, что для облегчения течения болезни при COVID-19 применяются противовирусные, жаропонижающие и иногда антибиотики. Однако стоит помнить, что принимать их можно только строго по назначению врачей.

«Самолечением не занимайтесь, обращайтесь к специалистам», — пишет градоправитель.

Он подчеркнул, что в городе на данный момент дефицита лекарств нет, а наличие необходимого препарата в местных аптеках можно проверить на сайте администрации.