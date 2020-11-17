Для тюменских ковид-пациентов развернуто более 3500 коек в 18 учреждениях

В Тюменской области действует 18 моногоспиталей разного уровня, на базе которых развернуто более 3500 коек.

«Мы работаем в отношении пациентов с COVID-19 в плановом режиме – уже знаем, как действовать в зависимости от количества пациентов, количества тяжелых больных. Мы не должны допускать ситуации, чтобы не хватало коек. На сегодня мы выдерживаем планку в 80 процентов занятого коечного фонда пациентами с коронавирусом. Сейчас больных, требующих стационарного лечения, становится больше, растет количество пациентов с пневмонией. Поэтому мы продолжаем наращивать мощность коечного фонда. В ближайшей перспективе – Тобольск», – рассказала заместитель директора департамента здравоохранения региона Татьяна Новикова.

Ряд моногоспиталей действуют, как учреждения для долечивания, куда переводятся пациенты из моногоспиталей первого уровня. В таком режиме работают моногоспитали на базе Центра «Энергетик» и в Сорокинской районной больнице.