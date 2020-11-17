Дороги «Богандинский – Чаплык» «Тюмень – Криводанова» планируют привести в порядок в следующем году

В Тюменской области продолжается формирование списка автотрасс, которые в 2021 году приведут в порядок по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Учитывается загруженность дорог, наличие очагов аварийности, предприятия от УГИБДД и мнение жителей.

«Рассматриваются автомобильные дороги регионального значения «Богандинский – Червишево – Чаплык» и дорога «Тюмень – Криводанова», ремонт на которых проходил в 2020 году на некоторых участках. Продолжить поэтапно приводить эти дороги в нормативное состояние будет предлагать региональный проектный офис нацпроекта», – рассказали в пресс-службе главного управления строительства региона.

Список дорог, подлежащих ремонту, станет известен в начале 2021 года.

По национальному проекту к 2024 году должно быть приведено в нормативное состояние до 50,9 процента доли автомобильных дорог регионального значения и до 85 процентов доли дорожной сети городских агломераций.

«По итогам 2020 года нормативное состояние сети Тюменской агломерации увеличено с до 80,9 процента. Нормативное состояние региональной сети Тюменской области увеличено с до 61,92 процента», – добавили в управлении.