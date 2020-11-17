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​Компания Baker Hughes может войти в тюменский нефтепромышленный кластер

Правительство Тюменской области расширяет сотрудничество с Baker Hughes

​Компания Baker Hughes может войти в тюменский нефтепромышленный кластер
Фото: admtyumen.ru

В следующем году в Тюменской области компанией Baker Hughes будет локализован центр обслуживания буровых долот. Новые направления развития бизнеса стали возможны в рамках соглашения о сотрудничестве, которое подписали губернатор Александр Моор и президент Baker Hughes в России и СНГ Елена Акольцева.

«Надеюсь, что мы были, есть и будем надежными партнерами. Мы готовы и дальше помогать компании в в реализации планов по развитию производства на нашей территории», — подчеркнул глава региона и уточнил, что именно такой подход является приоритетным в сотрудничестве с инвесторами.

Кроме того, губернатор предложил Baker Hughes присоединиться к проекту по формированию межрегионального нефтепромышленного кластера: «Он позволит получить полный технологический цикл — от научных разработок до их промышленного производства и внедрения. Объединит для решения общих целей предприятия из разных субъектов страны. Сейчас в кластере 45 участников из десяти регионов. Всего, по нашим оценкам, в него войдет около 100 компаний. Предлагаю и компании «Baker Hughes» присоединиться к этому проекту».

Елена Акольцева назвала это предложение перспективным и заверила, что вопрос о присоединении будет рассмотрен в ближайшее время.


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Сегодня в 19:00, просмотров: 84, комментариев: 0
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