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​Александр Моор поделился методами восстановления энергии

Губернатор Тюменской области принял участие в бизнес-форуме «День знаний для предпринимателей»

​Александр Моор поделился методами восстановления энергии
Фото: admtyumen.ru

Правильное сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, информационный детокс, чтение книг и наблюдение за своим здоровьем – такие привычки позволяют губернатору Тюменской области Александру Моору восстанавливать энергию. Личным опытом он поделился с участниками пленарного заседания «PRO Жизнеспособность первого лица» VIII ежегодного федерального бизнес-форума «День знаний для предпринимателей».

«С возрастом понимаешь ценность маленьких детей, достаточно обняться, поиграть, порисовать с ребенком — и эмоциональное состояние приходит в баланс. В эти минуты ты понимаешь, для чего и кого ты живешь», – добавил он, рассказывая о том, как уравновешивает эмоциональное состояние.

VIII ежегодный федеральный бизнес-форум «День знаний для предпринимателей» в этом году посвящен целостному и гармоничному развитию личности бизнесмена или руководителя компании. Ключевой темой обсуждения стала «Биохакинг бизнеса». В приветственном слове Александр Моор подчеркнул: «Любой лидер – это не робот, а живой человек. Главная задача лидера, особенно в такие трудные моменты, которые мы с вами проживаем, - эмоционально не выгорать, быть активным, уравновешенным в любой ситуации».

На участие в мероприятии зарегистрировалось порядка полутора тысяч человек, спикерами выступил 21 эксперт.


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Сегодня в 17:34, просмотров: 104, комментариев: 0
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