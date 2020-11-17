Работа с обращениями граждан в Тюменской области выходит на новый уровень

В Тюменской области начал работу Центр управления регионом (ЦУР). Его запуск выводит на новый качественный уровень системную работу с обращениями граждан.

«Это знаковое событие не только для органов власти, но и для всех жителей Тюменской области. Еще один этап в развитии взаимоотношений между властью, населением и гражданским обществом через современные каналы коммуникаций. Власть всегда должна слышать людей и в то же время уметь донести до них свою аргументированную позицию», – заявил вице-губернатор Сергей Сарычев.

Руководителем ЦУР Тюменской области назначен Роман Рзаев, сообщили в пресс-службе главы региона.

Партнером Тюменской области в создании ЦУР стало АНО «Диалог Регионы». В работе используется программа «Инцидент Менеджмент», созданная для мониторинга обращений жителей в социальных сетях, с помощью которой в 2020 году активно решались проблемы людей в сферах благоустройства, образования, здравоохранения. В следующем году в ЦУР включена «Платформа обратной связи».

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин поручил регионам до 1 декабря 2020 года создать Центр управления регионом. Тюменская область первой из регионов УФО выполнила задание главы государства.