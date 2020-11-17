Более 20 процентов семей в России тратят больше чем зарабатывают

Чуть более 55 процентов опрошенных россиян рассказали, что живут по доходам. Однако еще 20 процентов респондентов заявили, что им не хватает денег до зарплаты. Примерно у такой же доли (23 процента) доходы все-таки превышают расходы. Такие данные публикует «ТАСС» со ссылкой на исследования банка «Хоум Кредит».

Согласно исследованию, самым частым способом пополнения семейного бюджета является обычный кредит в банке (61,3 процента). При этом каждый шестой респондент (16,6 процента) заявил, что если денег до зарплаты не хватает, то он обращается к родственникам и друзьям с просьбой занять. Оставшиеся 21,5 процента опрошенных заявили, что в таких случаях ищут подработки.

Чаше всего, согласно опросу, жители России хранят деньги на депозитах в банках (39,8 процента). Еще треть населения все сбережения обменивает на доллары и хранит валюту, и лишь 5 процентов респондентов вкладываются в ценные бумаги.