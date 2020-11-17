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​Каждой пятой семье в России не хватает денег до зарплаты

Более 20 процентов семей в России тратят больше чем зарабатывают

​Каждой пятой семье в России не хватает денег до зарплаты
Фото pixabay.com

Чуть более 55 процентов опрошенных россиян рассказали, что живут по доходам. Однако еще 20 процентов респондентов заявили, что им не хватает денег до зарплаты. Примерно у такой же доли (23 процента) доходы все-таки превышают расходы. Такие данные публикует «ТАСС» со ссылкой на исследования банка «Хоум Кредит».

Согласно исследованию, самым частым способом пополнения семейного бюджета является обычный кредит в банке (61,3 процента). При этом каждый шестой респондент (16,6 процента) заявил, что если денег до зарплаты не хватает, то он обращается к родственникам и друзьям с просьбой занять. Оставшиеся 21,5 процента опрошенных заявили, что в таких случаях ищут подработки.

Чаше всего, согласно опросу, жители России хранят деньги на депозитах в банках (39,8 процента). Еще треть населения все сбережения обменивает на доллары и хранит валюту, и лишь 5 процентов респондентов вкладываются в ценные бумаги.


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Сегодня в 14:59, просмотров: 170, комментариев: 0
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