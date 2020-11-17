Россиян могут избавить от ответственности за проверку электропроводки в квартирах

Общественная палата совместно с НП «ЖКХ Контроль» вынесли на рассмотрение предложение о введении обязательных плановых проверок состояния электропроводки в квартирах, сообщают «Известия».

Письмо с соответствующим обращением было направлено министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину. Главный аргумент в нем — жильцы не обладают достаточными навыками для того, чтобы самостоятельно следить за состоянием проводки.

Стоит отметить, что на данный момент проверки проводки проводятся только в подъездах с интервалом раз в два года, а за электропроводку в квартире отвечают ее владельцы.