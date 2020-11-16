Почти каждый второй тюменский ФАП будет подключен к Сети до конца года

До конца 2020 года в Тюменской области дополнительно подключат к высокоскоростному интернету 106 социально значимых объектов. Работа идет по плану, утвержденному Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Испытания подключаемых объектов пройдут до 30 ноября 2020 года.

«Объем подключаемых объектов позволит выполнить показатель регионального проекта «Информационная инфраструктура» - «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения» с результатом 44,2 процента», – сообщили в пресс-службе департамента информатизации региона.

Всего дополнительно будет подключено 82 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), 14 администраций сельских поселений и десять объектов культуры.