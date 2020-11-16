16+
Логотип Сиапресс
USD  76,9197   EUR  91,1729  

Новости

Больше новостей
Новогодние каникулы в 2021 году следует...
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменскую область планирует зайти новый инвестор

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с гендиректором АО «Зарубежнефть»

​В Тюменскую область планирует зайти новый инвестор
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел онлайн-встречу с генеральным директором АО «Зарубежнефть» Сергеем Кудряшовым, на которой обсуждались возможности и перспективы сотрудничества.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с компанией «Зарубежнефть» как с инвестором и потребителем тюменской продукции и услуг, а также в содействии в продвижении нашей продукции на зарубежных рынках», — цитирует Александра Моора пресс-служба главы региона.

Во время встречи обсуждались вопросы разведки и добычи нефти компанией в регионе, возможные поставки нефтегазового оборудования тюменских производителей в места пребывания АО «Зарубежнефть». Кроме того, была рассмотрена возможность появления продукции агропромышленного комплекса Тюменской области во Вьетнаме в рамках Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торговому-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.


нравится (0) не нравится (0)
16 ноября в 18:58, просмотров: 254, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Жители Сургута заполняют ковид-раздел на портале «Твой Сургут» жалобами 1992
  2. ​Женские стоны чуть не сорвали онлайн-встречу Андрея Трубецкого с белоярцами 1774
  3. Шесть югорчан не смогли победить коронавирус 1632
  4. ​В Сургутском районе Kia улетела в кювет, двое погибли 1333
  5. Югорчанин сломал планшет во время обыска, чтобы спастись от правосудия 1160
  6. ​ХМАО вошел в число регионов-лидеров по доступности автомобилей 892
  7. В Югре продолжают регистрировать ДТП со смертельных исходом 867
  8. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 207 югорчан 858
  9. Изменения в правилах диагностики COVID-19 могут облегчить работу медицинским учреждениям Югры 851
  10. ​Сургутянин осужден за размещение роликов о Гитлере, находящихся в свободном доступе 824
  1. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 12141
  2. Житель Нефтеюганска потерял более 600 тысяч, желая заработать на купле-продаже иностранной валюты 6335
  3. ​Марат Гараев ушел из «Газпром переработки» 5938
  4. ​Сквера на улице Восход в Сургуте не будет. Там вырастут две высотки 5848
  5. ​В Сургуте произошла массовая автоавария 5381
  6. ​Аварийность по ГОСТу: Сургутяне боятся переходить дорогу возле «Союза» 4771
  7. ​Вартовчанин выращивал у себя в квартире галлюциногенные грибы 3612
  8. В ОКБ Нефтеюганска будет ограничен въезд 3592
  9. О нулевом ковидном пациенте-газовике и борьбе за здоровье сургутян. Денис Синенко // ONLINE 3580
  10. На базе нижневартовской больницы будут восстанавливаться пациенты, перенесшие COVID-19 3473
  1. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40497
  2. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 33590
  3. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 23347
  4. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19821
  5. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15566
  6. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 13922
  7. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13601
  8. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 12416
  9. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 12141
  10. Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной 12002

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика