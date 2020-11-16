Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с гендиректором АО «Зарубежнефть»

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел онлайн-встречу с генеральным директором АО «Зарубежнефть» Сергеем Кудряшовым, на которой обсуждались возможности и перспективы сотрудничества.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с компанией «Зарубежнефть» как с инвестором и потребителем тюменской продукции и услуг, а также в содействии в продвижении нашей продукции на зарубежных рынках», — цитирует Александра Моора пресс-служба главы региона.

Во время встречи обсуждались вопросы разведки и добычи нефти компанией в регионе, возможные поставки нефтегазового оборудования тюменских производителей в места пребывания АО «Зарубежнефть». Кроме того, была рассмотрена возможность появления продукции агропромышленного комплекса Тюменской области во Вьетнаме в рамках Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торговому-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.