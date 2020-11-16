О правилах долговременного ухода тюменцы могут узнать по бесплатному телефону

В Тюменской области продолжает действовать Единый телефон системы долговременного ухода.

«Единая горячая линия работает по вопросам: социального обслуживания граждан на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания; оказания социальной помощи и предоставления социальных услуг одиноким гражданам, проживающим в Тюменской области; деятельности Школ по уходу за тяжелобольными гражданами в регионе, виртуальной школы по уходу и реабилитации; оказания психологической поддержки пожилым людям и инвалидам, а также лицам, осуществляющим уход за тяжелобольными гражданами; по иным вопросам долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами», – сообщили в пресс-службе департамента социального развития региона.

Единый телефон системы долговременного ухода: 8-800-550-27-27. Время работы: с 8:00 до 16:30 в будние дни. Звонок бесплатный.

Горячая линия действует на базе Координационного центра системы долговременного ухода, созданного в Областном геронтологическом центре.