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​Для тюменских ИТ-компаний проведут круглый стол по госаккредитации

Тюменские ИТ-компании обсудят госаккредитацию за круглым столом

​Для тюменских ИТ-компаний проведут круглый стол по госаккредитации
Фото: admtyumen.ru

В четверг, 19 ноября, для представителей ИТ-сообщества Тюменской области будет организован круглый стол на тему «Государственная аккредитация ИТ-компаний». Участие в нем примет директор департамента информатизации региона Мария Рудзевич.

«Цель мероприятия — консультационная поддержка ИТ-компаний по вопросам получения государственной аккредитации в Минцифры России. На встрече расскажут о порядке и способах обращения в целях получения государственной аккредитации и о льготах для получивших государственную аккредитацию ИТ-компаний. Дополнительно в рамках мероприятия планируется информирование о мерах поддержки ИТ-компаний и ИТ-направлений, которые реализуются на федеральном и региональном уровне», – сообщили в пресс-службе департамента информатизации.

Для участие в мероприятие, которое состоится в онлайн-формате с 11.00 до 12.30, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте https://leader-id.ru/event/79716/


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16 ноября в 15:42, просмотров: 43, комментариев: 0
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