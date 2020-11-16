Выплаты региональных пособий и льгот тюменцам продлили автоматически до весны

В Тюменской области автоматически продлят выплаты региональных социальных пособий и льгот до 1 марта 2021 года. Соответствующее решение приняло правительство области.

«Гражданам при этом куда-либо обращаться или направлять документы и справки не нужно. Продление проводится полностью в автоматическом режиме. Всего выплаты в беззаявительном порядке будут продлены более чем 30 тысячам жителей Тюменской области. Гражданам, которые обращаются за получением социальных выплат впервые, в том числе для получения разовых единовременных выплат, подать заявление и документы по предоставлению государственных услуг департамента социального развития Тюменской области можно через региональный портал услуг или на личном приеме в МФЦ, записавшись через сайт», – рассказали в пресс-службе регионального департамента социального развития.

Автоматически в беззаявительном порядке продлеваются следующие меры социальной поддержки, действие которых заканчивается начиная с 1 октября 2020 года:

пособие на ребенка,

ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей,

признание семьи малоимущей,

возмещение расходов многодетным малоимущим семьям на оплату коммунальных услуг, на коммунальную услугу по обращению с ТКО,

возмещение расходов на оплату проезда школьникам из многодетных малоимущих семей.

В случае наличия у льготника задолженности органы соцзащиты в ближайшие шесть месяцев не будут принимать решений о приостановлении мер социальной поддержки:

по возмещению расходов на оплату жилья и коммунальных услуг;

по компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Телефон справочной службы по вопросам предоставления государственных (муниципальных) услуг: 8-800-100-12-90.