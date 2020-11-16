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​В Тюмени строят две школы, соответствующих критериям экономической эффективности

В 2021 году в Тюмени откроют школы в ЖК «Звездный» и в районе улиц Зелинского и Менделеева

​В Тюмени строят две школы, соответствующих критериям экономической эффективности
Фото: admtyumen.ru

Две школы проектной мощностью на 1200 учебных мест откроют в Тюмени в 2021 году. Их возводят в ЖК «Звездный» и в районе улиц Зелинского и Менделеева. Особенность проекта обоих зданий – они соответствуют критериям экономической эффективности

«Обе школы строятся по проекту, включенному Минстроем России в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, как отвечающему всем критериям экономической эффективности и рекомендованному для тиражирования по всей стране. В реестр экономически эффективной проектной документации повторного применения включено 27 объектов Тюменской области, в том числе 8 общеобразовательных учреждений», – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства региона.


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16 ноября в 11:00, просмотров: 63, комментариев: 0
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