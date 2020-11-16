В 2021 году в Тюмени откроют школы в ЖК «Звездный» и в районе улиц Зелинского и Менделеева

Две школы проектной мощностью на 1200 учебных мест откроют в Тюмени в 2021 году. Их возводят в ЖК «Звездный» и в районе улиц Зелинского и Менделеева. Особенность проекта обоих зданий – они соответствуют критериям экономической эффективности

«Обе школы строятся по проекту, включенному Минстроем России в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, как отвечающему всем критериям экономической эффективности и рекомендованному для тиражирования по всей стране. В реестр экономически эффективной проектной документации повторного применения включено 27 объектов Тюменской области, в том числе 8 общеобразовательных учреждений», – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства региона.